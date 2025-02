Exoten begeistern! „Wir sind vom Sport besessen“

Die Ski-WM in Saalbach 2025 bringt nicht nur Topstars auf die Piste, sondern auch Athleten aus Ländern, die man nicht gerade mit Wintersport verbindet – zum Beispiel Kuwait, Marokko oder Tonga. Insgesamt sind fast 60 Nationen vertreten. Etwa auch Kenia, in Person von Sabrina Simader, die in den Speed-Bewerben fuhr. „Als ich mit drei Jahren nach Österreich kam, war ich von der Umgebung und den Menschen, die eine andere Hautfarbe hatten als ich, überwältigt. Aber durch das Skifahren fand ich die Verbindung.“ In Saalbach fuhr die erste afrikanische Profi-Skifahrerin mit einem Schneeleoparden-Anzug.