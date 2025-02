Moskau überzieht Kiew mit schwerem Raketenangriff

Im nördlichen Stadtteil Obolon brannte ein Bürohaus von der ersten bis zur siebenten Etage, wie der ukrainische Zivilschutz mitteilte. Im Süden der Millionenstadt brannte ein Lagergebäude, im Südwesten gab es einen Brand auf dem Dach eines Wohnhochhauses. Während des etwa 40-minütigen Luftalarms mitten in der Nacht flüchteten viele Menschen in der Hauptstadt in Luftschutzbunker oder die U-Bahnstationen.