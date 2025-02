Hacker-Angriff legt komplettes Stadtamt lahm

Nichts geht mehr in der Stadtgemeinde Tulln: In der Nacht auf Dienstag verschaffte sich ein Hacker Zugriff auf die Amtsserver und sperrte die Beamten digital aus. „Viele Dienstleistungen wie Meldebestätigungen, Strafregisterauskünfte oder Verlustmeldungen sind derzeit nicht möglich“, teilte eine Sprecherin der Stadt am Mittwochvormittag mit.