Leiche im Garten: Weiter Rätsel um Todesursache

Der schreckliche Fund sorgte für Schaudern: Vor gut dreieinhalb Wochen wurde in Hall in Tirol in einem Garten eine stark verweste, teils skelettierte Leiche entdeckt. Während die Identität erst mittels DNA-Abgleich geklärt werden konnte, ist nach wie vor unklar, wie der Mann zu Tode gekommen ist. Fremdverschulden werde weiterhin nicht ausgeschlossen.