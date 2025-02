„Auf der WM-Piste ist intuitives Fahren wichtig“

„Krone“: Julia, einmal warst du schon bei der WM in Saalbach im Einsatz. Wie schnell war das frühe Aus im Team-Bewerb abgehakt?

Julia Scheib: Einen Tag hat es gedauert, weil wir ja gut reinstarten wollten. Jeder glaubt, in diesem Format geht alles so einfach. Es ist aber ein spezieller Bewerb, in dem du nur verlieren kannst. Da habe ich auch 0,0 mitnehmen können, weil das nichts mit einem Riesentorlauf zu tun hat. Danach haben wir uns aber auf der Reiteralm gut vorbereitet für den Riesentorlauf. Ich möchte frisch reinstarten.