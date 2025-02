Shopping & Styling beim Fashion Check-in

Das Hotel Le Meridien verwandelt sich am 7. März in eine exklusive Shopping- und Beauty-Oase. In insgesamt 20 Hotelzimmern und Suiten können Besucher nach Herzenslust shoppen, sich kostenlos stylen lassen oder persönliche Beratung von namhaften Marken genießen. Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem bekannte Unternehmen wie KFC, Canon, BLITZBLANK, Robinson Club und das Seeglück Hotel Forelle. Auch Star-Designer Marcel Ostertag reist extra aus Berlin an, um seine neuesten Kreationen zu präsentieren.