Urlauberin (25) bei Rodelunfall am Kopf verletzt

Die 25-Jährige wurde folglich durch die Pistenrettung geborgen und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht werden. „Die Frau, welche zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, erlitt schwere Verletzungen an der linken Hand und am Kopf“, so die Exekutive.