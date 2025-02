Mit Rodel in Wald gestürzt: Frau schwer verletzt

Schrecklicher Rodelunfall am Samstagnachmittag im Tiroler Unterland: Eine Russin (42) kam in Thiersee (Bezirk Kufstein) mit ihrem Schlitten von der Bahn ab und stürzte in den angrenzenden Wald. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden.