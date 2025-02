„Ich will mit dem WAC am besten Meister werden!“

Alessandro Schöpf ist zurück in Österreich. Erstmals in der Bundesliga – und das mit 31 Jahren. Denn schon mit 15 verließ er seine Tiroler Heimat, trainierte bei Bayerns Meisterteam von 2014 unter Guardiola mit Stars wie Robben und Ribery, brachte es mit Schalke und Bielefeld auf 143 Bundesliga-Spiele – um zuletzt zweieinhalb Jahre in der amerikanischen MLS für Vancouver aufzulaufen. Gestern dockte Schöpf in Wolfsberg an – wo er einen Vertrag bis Sommer 2026 plus Option signierte. Und der Mittelfeldmann hat Großes vor. . .