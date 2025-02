Tirol Holding hätte sich einen Protzbau gewünscht

Am Südring sind rund 5000 Quadratmeter frei

Nun scheint eine neue Lösung in Sichtweite. Eine, die etwas bescheidener anmutet als jene in der Innenstadt: Das Gebäude des ehemaligen Allgemeinen Rechenzentrums ARZ am Innsbrucker Südring könnte der Tirol Holding bald als neue Heimstätte dienen. Zuletzt war hier die Tiroler Versicherung während ihres mehrjährigen Umbaus der Zentrale in der Wilhelm-Greil-Straße untergebracht. Doch diese ist mittlerweile bezogen, damit werden in dem markanten, roten Gebäude am Innsbrucker Südring in der Nähe des Westbahnhofes geeignete Flächen frei.