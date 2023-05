Lebensraum Tirol Holding als neue „LH-Baustelle“

Aufsichtsrat Andreas Braun sagt für „Abschiedsessen“ ab

Mattle selbst hat erste Schritte gesetzt und zunächst den Aufsichtsrat, der bisher - wie es heißt - „mit 16 hochrangigen Persönlichkeiten aus dem ganzen Land und Mitgliedern der Landesregierung“ besetzt war, auf zehn verkleinert. Das schmeckt natürlich den nicht mehr berücksichtigten bisherigen Aufsichtsräten alles andere als gut. Um diesen faden Geschmack los zu werden, soll es dem Vernehmen nach Mittwoch am Abend in einem Gasthaus in Lans auf Einladung von LH Mattle ein „Abschiedsessen“ geben. Einer hat bereits im Vorfeld schriftlich abgesagt, nicht aber, ohne „abzurechnen“. Und zwar der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende-Stv. Andreas Braun.