Für Cash geht man in dieser Bank auf „Zeitreise“

Statt PIN-Codes und Tastatureingabe heißt es in Gänserndorf seit heute, Dienstag, wieder: Persönliche Betreuung durch Personal am Schalter statt schnellem Abheben am Automaten. Denn in der Bank Austria-Filiale, wo in der Nacht auf vergangenen Donnerstag ein Bankomat gesprengt wurde, hat man den Betrieb wieder aufgenommen.