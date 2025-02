Diagonale eröffnet mit Film von Grazer Regisseur

Die Filmszene zu Gast in Graz: Von 27. März bis 1. April findet die 28. Ausgabe der Diagonale, das Festival des österreichischen Films, statt. Eröffnet wird heuer mit einem Spielfilm-Erstling eines gebürtigen Grazers: Florian Pochlatko wurde 1986 geboren und ist Absolvent der Ortweinschule. 2013 gewann er mit „Erdbeerland“ auf der Diagonale den Preis für den besten Kurzspielfilm. „How to Be Normal and the Oddness of the Other World“ („Wie man normal ist und die Merkwürdigkeiten der anderen Welt“) begleitet Pia (Luisa-Céline Gaffron), Mitte 20, nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie. Zwischen dem katastrophalen Zustand der Welt und privaten Problemen mit Eltern und Ex-Freund versucht sie – wie so viele – klarzukommen.