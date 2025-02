Österreich feiert Triple-Sieg in Treviso

Für Ouschan war es der bereits 19. Women-Euro-Tour-Titel, der erste seit Treviso vor fünf Jahren. Die 39-jährige Kärntnerin, die schon im Alter von drei Jahren einen Poolbillard-Queue in Händen gehalten hatte und seit 20 Jahren Profi ist, war direkt von ihrem Sieg beim 9-Ball-Einladungsturnier in Birmingham (US-Bundesstaat Alabama) angereist. „Um ehrlich zu sein: Es war sehr anstrengend. Es waren viele Spiele in nur zwei Tagen, und ich bin gerade aus Amerika zurückgekommen, hatte also auch noch einen kleinen Jetlag.“