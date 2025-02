„Kinder nicht mit dem Internet alleine lassen“

Am Dienstag findet der internationale Aktionstag für sicheres Internet bereits zum 22. Mal statt. Unter dem Motto „Together for a better internet“, also gemeinsam für ein besseres Internet, soll der Tag Aufmerksamkeit für einen sicheren Umgang mit digitalen Medien schaffen. Für die EU-Initiative Saferinternet steht dabei die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt.