An steirischen Schulen ist Handy-Verbot willkommen

Von der Umsetzung eines offiziellen Verbots wünscht sich Hasenhütl vor allem finanzielle Unterstützung von der FPÖ-ÖVP-Koalition, denn die Anschaffung sogenannter Handylocker, also spezieller Schließkästen für Mobiltelefone, ist teuer. „Die Handylocker sind teuer, aber sinnvoll“, sagt der Direktor. Im Moment versperren die Schüler am Akademischen Gymnasium ihre Handys noch in den Spinden. Finanzielle Mittel bei einem möglichen offiziellen Verbot könnte dies ändern.