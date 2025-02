Trump kündigt Zölle von 25% auf Stahl und Alu an

Trump hatte Indien zuvor als „sehr großen Nutznießer“ des Handels bezeichnet und betont, dass das Land mehr in den USA hergestellte Sicherheitsausrüstungen kaufen sollte, um zu fairen bilateralen Handelsbeziehungen zu gelangen. Der indische Ministerpräsident wird am Mittwoch und Donnerstag in Washington erwartet. Die USA sind Indiens größter Handelspartner. Die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern sind in den vergangenen zehn Jahren stetig gewachsen.