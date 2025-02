Fallschirmspringer holen sich viermal Gold

Die Fallschirmspringer des HSV Red Bull Salzburg sammeln weiter fleißig Edelmetall. Beim zweiten Weltcup-Stopp im italienischen Sappada gingen sechs Medaillen an die Salzburger. Trotz herausfordernder Wetterbedingungen konnten die Athletinnen und Athleten des HSV Red Bull Salzburg auch in Abwesenheit des Favoriten Sebastian Graser (der bei der Heim-WM in St. Johann Mitte März wieder am Start ist), sowohl im Riesentorlauf als auch im Zielspringen konstant starke Leistungen abrufen.