Am Abschlusstag verpasste Purker die Top Zehn

Durch Purkers bestes Weltcup-Ergebnis am Samstag, wo sie starke Fünfte wurde, liegt sie vor der Nordischen-WM in Trondheim (Nor) im Gesamtweltcup als beste rot-weiß-rote Dame mit 443 Punkten auf Platz zwölf. In der kommenden Woche will sie mal etwas entspannen und runterfahren. Danach folgt schon ein Vorbereitungskurs in Seefeld, bevor es dann tatsächlich zur WM geht. „Ich glaube, so Kleinigkeiten kann man schon noch verbessern. Ich bin zufrieden mit dem Weg“, meint die 26-Jährige.