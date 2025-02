Austria Klagenfurt vs. Salzburg ab 14.30 Uhr LIVE

Er habe Hinteregger in den vergangenen Wochen „sehr positiv“ wahrgenommen, erzählte Pacult. „Er ist sehr ruhig und fokussiert und hat sich vom ersten Tag an gleich eingebracht.“ Wunderdinge dürfe man sich allerdings keine erwarten. „Er bringt viel Erfahrung mit und die Vorbereitungsspiele waren okay, da hat man seine Qualität gesehen. Aber die Meisterschaft ist dann noch einmal etwas anderes.“