Damit Rodelvergnügen nicht im Krankenhaus endet

Bereits am Neujahrstag hatten sich etwa in Tirol mehrere fatale Rodelunfälle mit teils schwer verletzten Personen ereignet. Und es ging in dieser Tonart in dem noch jungen Jahr weiter. Zuletzt krachte es gehörig auf einer Rodelbahn in Ehrwald (Bezirk Reutte). Von einer regelrechten Karambolage war die Rede, nachdem sich am Freitagabend mehrere deutsche Urlauber in die Quere gekommen waren. Eine Teenagerin (17) erlitt dabei eine Oberschenkelfraktur, eine 22-jährige Landsfrau Verletzungen im Bereich des Schlüsselbeins.