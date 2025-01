Gefahr „rodelt“ mit: Zahl der Unfälle explodiert

Rodelguides dringend gesucht

Wer mit einem Rodelguide das Rodeln richtig lernen will, findet Kontakte dazu auf der Webseite des Rodelverbands (www.rodel-austria.at). „Im März bilden wir neue Guides im Kühtai aus“, informiert Mariner. So will man dem Andrang nach Rodelkursen nachkommen.