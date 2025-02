18-Jähriger lieferte sich wilde Verfolgungsjagd

Mit 200 km/h ohne Licht am Pannenstreifen

Die Polizisten nahmen mit Blaulicht und Sirene die Nachfahrt auf. Der 18-Jährige fuhr mit Geschwindigkeiten über 200 km/h, überholte andere Verkehrsteilnehmer gefährlich, indem er teilweise ohne Licht und am Pannenstreifen überholte. Der Lenker verließ die A8 bei der Ausfahrt Meggenhofen und fuhr in Richtung Pichl bei Wels weiter.