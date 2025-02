Von der Versammlung direkt zum Brandeinsatz

„Wir hatten in der Nacht auf Samstag die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Freindorf. Am Heimweg kam der Alarm, ich bin sofort zur Brandstelle gefahren. Die Kameraden drehten um, zogen sich an und waren kurz später da“, schildert Christian Partoll, Bürgermeister von Ansfelden, warum die Helfer bei dem nächtlichen Einsatz so schnell vor Ort sein konnten.