Land forciert „Tag der Frauen in der Wissenschaft“

Wie die „Krone“ schon öfters in der Vergangenheit berichtete, sind Frauen in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) nach wie vor unterrepräsentiert. „Laut UNESCO beträgt der weltweite Anteil von Frauen in der Forschungs- und Entwicklungsarbeit weniger als 30 Prozent“, heißt es in einer Aussendung des Landes.