Autos mit Flaschen beworfen und Polizei beschimpft

Die skurrile Geschichte nahm Freitagfrüh in einer Apotheke im Linzer Stadtteil Urfahr ihren Anfang. Eine Mitarbeiterin der Apotheke hielt eine Polizeistreife an und teilte den Beamten mit: In unserem Geschäft ist ein Kunde, der offensichtlich beeinträchtigt mit seinem Auto hergekommen war.