Nach Opferkerzen-Diebstahl: Akademiker vor Gericht

„Mein Vater war gerade verstorben. Ich wollte die Kerzen für ihn in meinem Zimmer anzünden“, schilderte der 41-Jährige. Dass er dafür kein Geld in die Kassa eingeworfen habe, sei halt „eine blöde Aktion“ gewesen. Wie so vieles in den vergangenen Jahren, darunter zwei weitere ähnliche Diebstähle.