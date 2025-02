Tourismus: „Historische Chance auf großen Wurf“

Am Freitag präsentierte die Kammer ihre Vorschläge dazu: „Kärnten hat an Begehrlichkeit verloren, im Vorjahr verzeichnete unser Bundesland 13,14 Millionen Nächtigungen – vor 45 Jahren waren es noch fast 19 Millionen“, warnt Petritsch. Es brauche einen schlanken, schlagfertigen und effizienten Tourismus. Geht es nach der Wirtschaftskammer, soll es deshalb neben der Landestourismusorganisation künftig nur noch thematisch und räumlich zusammenpassende „mehrgemeindige Erlebnisräume“ geben – die Anzahl ist noch unklar, gesprochen wird aber von neun bis zwölf. Außerdem gefordert wird ein touristischer Infrastrukturfonds, der zum Teil von der öffentlichen Hand und zum Teil von der Aufenthaltsabgabe – so soll die Verschmelzung von Orts- und Nächtigungstaxe am Ende heißen – finanziert werden soll.