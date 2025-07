Immer mehr kranke Tiere werden anonym ausgesetzt

„Matty ist tot. Wenn ich mir vorstelle, was er alles in seinen letzten Augenblicken erlebt und gespürt hat, zerreißt es mir das Herz.“ So beginnt ein bewegendes Facebook-Posting des Klagenfurter Tierheims Garten Eden. Der schwerkranke Kater „Matty“ wurde gemeinsam mit seiner Katzenfreundin „Summer“ in einem Korb mit einem Zettel, auf dem wenige Informationen standen, vor dem Tierheim abgestellt.