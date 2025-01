Das plant die Kärntner Regierung für das Jahr 2025

Die beiden Klubobmänner Herwig Seiser (SPÖ) und Markus Malle (ÖVP) präsentierten am Donnerstag ihren Fahrplan für das neue Jahr. Vorerst liegt der Fokus – nicht überraschend – auf der Volksbefragung am 12. Jänner, in der Kärntnerinnen und Kärntner über ein Verbot weiterer Windräder abstimmen können: „Ich halte eine kategorische Ablehnung von Windkraft für falsch!“, gibt Seiser zu bedenken.