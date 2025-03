Feuern Sie das ÖFB Team gegen Serbien an

Am 20. März 2025 trifft Österreichs Nationalmannschaft im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Serbien. In diesem entscheidenden Play-off-Spiel der UEFA Nations League geht es um den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Die „Krone“ verlost exklusiv 85x2 Tickets für dieses Fußball-Highlight. Nutzen Sie Ihre Chance und unterstützen Sie unser Team live vor Ort!