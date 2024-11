Auslosung LIVE: Auf wen trifft das ÖFB-Team?

Gegen Belgien war Österreich erst in der Qualifikation für die EM in Deutschland im Einsatz. Schottland war 2021 Gegner in der WM-Qualifikation, auf die Serben traf eine ÖFB-Auswahl in einem Pflichtspiel zuletzt in der WM-Qualifikation 2016/17. Ungarn war bei der EM 2016 ein Gruppengegner. Das 138. Fußball-Duell der beiden Nachbarn lässt seither auf sich warten.