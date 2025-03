Saisonaus, Zwangspause: Rangnick muss umplanen

Rangnick muss umstellen

Auch im ÖFB-Team ist Posch im Gegensatz zu Weimann gesetzt. Der 42-fache Internationale hat seit Oktober 2023 kein Länderspiel verpasst. Er wäre von Teamchef Ralf Rangnick auch in den Play-off-Duellen um den Verbleib in Liga A der Nations League am 20. März in Wien und am 23. März in Belgrad gegen Serbien auf der rechten Defensivseite vorgesehen gewesen. Für diese Position kommt nun Mainz-Legionär Phillipp Mwene infrage, der zuletzt zumeist links hinten im Einsatz war.