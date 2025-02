Campbell wehrt sich gegen Wohltätigkeitssperre

Fehlverhalten vorgeworfen

Eine Aufsichtsbehörde hatte die Organisation Fashion for Relief überprüft. Campbell und zwei weiteren früheren Vorständen wurde Fehlverhalten und Missmanagement von Spendengeldern vorgeworfen. Das Model soll etwa auf Kosten der Organisation für 9400 Euro drei Nächte in einem Luxushotel in Cannes verbracht sowie Spa-Anwendungen und Zimmerservice für mehr als 7900 Euro in Anspruch genommen haben.