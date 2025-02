Zugedröhnt mit Drogen und Einbruchsbeute unterwegs

Am Donnerstag, um 0.50 Uhr, hattten Polizisten in der Museumstraße in Linz das Auto eines 26-jährigen Linzers angehalten. Sie wollten eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen. Am Beifahrersitz saß ein 31-Jähriger, im Fond ein 33-Jähriger (jeweils Kosovaren), die beide ebenfalls in Linz wohnen.