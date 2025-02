„Goldene“ Venier strahlt: „War wohl gutes Omen“

Stephanie Venier ist beim WM-Super-G in Saalbach zur Goldmedaille gerast. Dabei war sie vor dem Start noch ordentlich nervös, wie die 31-Jährige im Ziel verrät. „Aber das war wohl ein gutes Omen“, ahnt die ÖSV-Athletin schon kurz nach ihrer Fahrt. Ein Blick geht auch in Richtung einer schwierigen Phase in ihrer Karriere ...