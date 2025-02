T.r.u.m.p. greift nach dem Wiener Rathaus

Hinter der Liste stehen ein paar Wienern, die nach eigenen Angaben nichts mit dem amtierenden US-Präsidenten und seiner Politik zu tun haben. Ansprechpartner der Gruppe ist (vorerst) der Wiener Rechtsanwalt Wolf-Georg Schärf, der auch die Unterstützungserklärungen einsammelt.



Das soll kein Faschingsscherz sein, obgleich ein Augenzwinkern bei der Sache dabei ist. Unter dem Motto „Make Vienna great again“ will die T.r.u.m.p. zwar nicht den Trumpismus bei uns einführen. Vom Programm sind bisher aber nur wenige Punkte bekannt: Mehr Sozialwohnungen, drei Prozent des Wiener Budgets soll für eine eigene Wiener Stadtpolizei verwendet werden, kostenloses Parkpickerl in drei Zonen. Ziel sei der Einzug ins Rathaus (Landtag) und in einige Bezirksvertretungen, heißt es. Auch Straßenaktionen sind geplant.