Wien wird für einen Tag wieder zur Stadt der Liebe

Das nächtliche Wien auf Augenhöhe kann man bei einer abendlichen Fahrt mit viergängigem Menü auf der MS Admiral Tegetthoff unter dem Motto „Liebeszauber auf der Donau“ erleben. Einen ganzen Tag nicht nur am, sondern auch im Wasser bietet die Therme Wien mit einem eigens gewidmeten Tagesurlaub für Paare. Geht sich das am Freitag nicht aus, bietet sich auch ein Gutschein für gemeinsame Zeit irgendwann einmal später an. Die Wien-Holding bietet auch für zahlreiche Veranstaltungen bis in den Herbst Paar-Rabatte, wenn man zwischen 10. und 14. Februar bucht.