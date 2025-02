Wachtelkönig zeigt Grazer PV-Planern den „Vogel“

Die Stadt Graz will Photovoltaik ausbauen und mehr als 30 Millionen Euro dafür investieren – doch einige Projekte bergen Zündstoff. Jüngst musste die geplante Anlage im Naherholungsgebiet in Andritz abgeblasen werden, jetzt gibt es Kritik an einem PV-Projekt am Grazer Flughafenareal. Die Vogelwelt sei in Gefahr.