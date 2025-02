„Das gehört jetzt zu meiner Geschichte dazu“

„Krone“: Matthias, wenn dir vor zwei Jahren in Bormio jemand gesagt hätte, du bist Vorläufer in Saalbach – was hättest du geantwortet?

Matthias Mayer: Gute Frage (lacht). Damals hätte ich mir das auf keinen Fall gedacht. Aber zwei Jahre sind eine lange Zeit, dazwischen ist viel passiert. Die Idee ist aus einem Schmäh heraus entstanden, im Herbst habe ich mir dann gedacht: Wieso eigentlich nicht, das könnte ich ja wirklich machen.