Mit Planted 2×2 VIP-Tickets gewinnen

Deine Chance auf das VIP-Erlebnis

Erlebe am 16. Februar ab 16:30 Uhr Eishockey-Sport der Spitzenklasse in der Eisarena Salzburg. Planted verlost exklusiv an Krone-Leser 2x2 VIP-Tickets für die Bulls Lounge im Wert von 780 Euro. Erstklassiges Entertainment, saftige Snacks und die einzigartige Atmosphäre der VIP-Experience garantieren einen unvergesslichen Eishockey-Abend. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nimmst du an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 12. Februar, 09:00 Uhr.