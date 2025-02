Donald Trump „wird Ordnung schaffen in Europa“

Diesen hatte der Propagandist Pawel Sarubin vom Staatsfernsehen auf dem Messaging-Dienst veröffentlicht. „Trump hat andere Vorstellungen davon, was gut und was schlecht ist – auch bei der Genderpolitik und anderen Fragen“, freute sich Putin, während er mit dem als sein Haus- und Hofreporter verschrienen Sarubin im Auto sitzt. Die heutigen europäischen Eliten machten anders als andere in der Vergangenheit am Ende immer das, was die USA wollten. Dabei lobte Putin die früheren Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und Gerhard Schröder (SPD), die ihre eigene Meinung vertreten hätten.