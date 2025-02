Wildes Treiben bei Tiroler Traditionsveranstaltung

Dichter Nebel zog durch Telfs, als gestern die „Sunna“, also die Sonne, durch den Ort getragen und angebetet wurde – das Schleicherlaufen hatte begonnen. Doch so wie die 500 Fasnachter (nur Männer) in 14 Gruppen den Winter vertreiben, verzog sich auch der Nebel im Laufe des Vormittags und der (vor-)freudigen Verzückung über den Umzug stand nichts mehr im Weg. Nur alle fünf Jahre findet das Spektakel statt und macht es so zu einem lang ersehnten und ganz besonderem Ereignis.