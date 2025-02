Städtische Bahn in Triest wieder in Betrieb

Die seit 2016 stillgelegte städtische Bahn in Triest, die das Zentrum der Hafenstadt mit dem Vorort Opicina im benachbarten Karst verbindet, ist wieder in Betrieb. Nach einem Frontalzusammenstoß am 16. August 2016 und einer langen Reihe von Problem, die die Wiederaufnahme des Betriebs verzögerten, war die Verbindung neun Jahre lang unterbrochen.