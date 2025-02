FPÖ-Urgestein Mahr geht als Klubobmann von Bord

Mageres Ergebnis eines freiheitlichen Mitstreiters

Dieser dürfte in den vergangenen Tagen übrigens nicht sehr erfreut gewesen sein. Sein Mann in Gmunden, Markus Steinmaurer, erhielt beim Bezirksparteitag nur 68,9 Prozent Zustimmung. In Zeiten, wo der blaue Balken bei Abstimmungen stets in die Höhe schoss, ist das eine mehr als herbe Niederlage. Grund für das schlechte Ergebnis sollen bezirksinterne Machtkämpfe sein.