EU und USA wollen „maximalen Druck“ auf Putin

Mehr Verantwortung übernehmen

Zum Telefonat zwischen Kallas und Rubio erklärte der EU-Vertreter, die beiden Chefdiplomaten hätten betont, wie wichtig es sei, „die Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA in wichtigen globalen Fragen zu stärken, darunter der Krieg Russlands in der Ukraine, die Lage im Nahen Osten und die Herausforderungen durch China“. Kallas habe ihrerseits die „steigenden Investitionen Europas in die Verteidigung“ betont sowie die europäische „Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen,“ und die „Wichtigkeit, die Versorgung mit Energiequellen zu diversifizieren“.