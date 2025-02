Winterparadies lockt zu den Semesterferien

Die Semesterferien in Wien haben begonnen, mit den Faschingsferien in Deutschland und den Ferien in Kärnten und der Steiermark geht’s bis März weiter. Und die Lage im Tourismusland Kärnten ist exzellent. „Am Katschberg kamen 30 Zentimeter Neuschnee. Wir sind sehr gut gebucht“, sagt Touristikerin Sabrina Peitler.