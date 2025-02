Zweitligist scorte in einem Viertel nur einen Korb

KOS Klagenfurt Herren. Letzter in der 2. Basketball-Liga, von 14 Partien nur eine gewonnen – und diese ausgerechnet in Dornbirn, das am heutigen Samstag (18 Uhr) in der Halle St. Peter antanzt. Gibt’s aber eine Niederlage, wäre es die zehnte in Folge! „Wir hatten heuer Pech bei den Legionären“, seufzt Sportchef Stefan Hribar.