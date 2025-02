Dem Ski-Spaß steht in den Ferien nichts im Wege

Skifahren und Winterwandern

Auf Hochkar und Ötscher und in Annaberg laufen alle Lifte im Vollbetrieb, der Hirschenkogel am Semmering bietet Tag- und Nachbetrieb. Die Lifte am Feistritzsattel haben in den Ferien täglich geöffnet, die Gemeindealpe Mitterbach und zwei Pisten in Losenheim am Schneeberg ebenfalls. Auch die drei Skigebiete im Waldviertel – Harmanschlag, Kirchbach und am Jauerling – sind in Betrieb. Auf der Rax und am Schneeberg gibt es die Möglichkeit zum Schneeschuhwandern.