Britische Sängerin Marianne Faithfull (78) ist tot

Marianne Faithfull ist tot. Die schillernde britische Musikerin starb im Alter von 78 Jahren in ihrer Heimat London. Bekannt wurde sie in den 1960er-Jahren. Der erste große Hit damals lautete „As Tears go By“ und stammte aus den Federn der Rolling-Stones-Stars Keith Richards und Mick Jagger, die das Lied selbst angeblich nicht so toll fanden.